بوتين: أي عمل عسكري ضد ايران سيكون كارثة على الشرق الاوسط

2019/06/20 | 22:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن أي عمل عسكري أميركي ضد إيران سيكون كارثة على منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح بوتين خلال اللقاء التلفزيوني السنوي المخصص لاستقبال الأسئلة والإجابة عنها، ان اندلاع الحرب بالمنطقة، سيؤجج العنف، ويؤدي إلى تدفق محتمل للاجئين، مضيفا ان العقوبات على إيران لا تستند إلى أي أساس، لأن بلاده تعتقد ان طهران ملتزمة تماما بالاتفاق النووي.

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