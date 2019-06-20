مقتل مدني داخل بستانه بظروف غامضة شمال شرقي ديالى

2019/06/20 | 22:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر أمني، الخميس، بالعثور على جثة مدني مقتولا داخل بستانه شمال شرقي محافظة ديالى.

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