بالفيديو -لحظة اسقاط ايران الطائرة الامريكية: ليلة حذر في العراق

2019/06/20 | 22:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : نشر الحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس، مقطع فيديو يظهر لحظة إطلاق الصاروخ وإسقاط طائرة الاستطلاع الأمريكية من دون طيار.وقال الحرس الثوري إن القوة الجوفضائية التابعة له اسقطت الطائرة بواسطة منظومة صواريخ 3 خرداد.من جهته رد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ع لى الخطوة الإيرانية ووصفها بأنها خطأ جسيم.العراق : كماشة […]

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