فالح الخزعلي: كتل سياسية لاتستطيع مغادرة الأكشن تؤجج تظاهرات البصرة!

2019/06/20 | 22:23

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بغداد اليوم - بغداد

اتهم النائب عن محافظة البصرة فالح الخزعلي، اليوم الخميس، الحكومة بعدم تنفيذ وعودها للمحافظة حتى ا...





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