2019/06/20 | 22:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 1 خيار الحرب: مقامرة إيرانية خطيرة عبدالوهاب بدرخان الحياة السعودية تتعامل إيران مع أزمتها وكأن لاختبار قدراتها العسكرية أولوية على التخلّص من العقوبات التي تستنزفها، أو كأن الإيحاء بوجود خطر خارجي عليها من شأنه أن يطغى على المشكلة الأساسية، أي العقوبات.فمن جهة هي لا تريد الحرب، لكنها من جهة أخرى لا تعتبر العقوبات إجراءً...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (4 مقالات عن العراق في الصحف العربية يوم الجمعة) نشر أولاً على موقع (صحيفة العراق الالكترونية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (4 مقالات عن العراق في الصحف العربية يوم الجمعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (صحيفة العراق الالكترونية).