الدخيلي يطالب رئيس الوزراء بضرورة شمول ذي قار بعقود اضافية للمزارعين

2019/06/20 | 22:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المكتب الاعلامي

طالب النائب الاول لمحافظ ذي قار عادل الدخيلي رئيس الوزراء العراقي بضرورة شمول المزارعين بعقود اضافية وحصص مائية ضمن الخطة الاستراتيجية لهذا العام .

واوضح الدخيلي ” ان المحافظة تشهد توسعاً كبيراً في عدد المساحات الزراعية وشمولها بعقود اضافية وحصص مائية كافية يضمن لذي قار تحقيق اكتفائها الذاتي من المحاصيل ويمكنها من تصديرها الى المحافظات الاخرى .

وبين الدخيلي ” اهمية التعامل مع هذا الملف من قبل مجلس الوزراء ووزارة الزراعة والموارد المائية وتعزيز المحافظة بعقود زراعية ضمن خطتها الاستراتيجية لهذا العام وتعويض ذي قار عن السنوات السابقة التي سجلت نسبة عالية من الاضرار بسبب شحة المياه وانعدام الزراعة فيها .





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