عبد المهدي يوجه الجهات الامنية كافة بمتابعة ملف اطلاق الصواريخ الاخيرة في البلاد

2019/06/20 | 22:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امنية- كلكامش برس؛ وجه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الخميس، الجهات المختصة بمتابعة الخروق الامنية الاخيرة ومعرفة الجهات التي تقف وراء اطلاق القذائف في محافظتي نينوى والبصرة.وذكر مكتب عبد المهدي الاعلامي في بيان تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، إن “رئيس الوزراء ترأس إجتماع مجلس الأمن الوطني الدوري وبحث المجلس جهود القوات المسلحة والأجهزة […]

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