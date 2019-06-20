اعتقال شخصين بتهمة سرقة اموال صناديق الجوامع في السليمانية

2019/06/20 | 22:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت مديرية شرطة السليمانية باقليم كوردستان، اليوم الخميس، ان مفارز قسم مكافحة اجرام المحافظة تمكنت من اعتقال شخصين متهمين بارتكاب عدد من عمليات السرقة في الجوامع.وجاء في بيان للمديرية ورد لشفق نيوز، انه بعد تسجيل جريمة سرقة اموال صندق جامع "بيت المال"، بدأت مفارز قسم شرطة مكافحة الاجرام باجراء تحقيقاتها وتمكنت من اعتقال متهمين باسمي "د.ئـ.ك) و(ئـ.ح) يوم 16 حزيران الجاري.واشار البيان الى ان المتهمين الان معتقلان باوامر القاضي وفقا للمادة 446 من قانون العقوبات العراقي، لافتا الى ان التحقيقات معهما مستمرة.

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