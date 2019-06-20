بريطانيا: فخورون بعلاقتنا مع كوردستان وسنعمل لتشكيل حكومة قوية

2019/06/20 | 22:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ وجه وزير الخارية البريطاني جيرمي هانت، اليوم الخميس، رسالة تهنئة لرئيس حكومة اقليم كوردستان المكلف مسرور بارزاني.وجاء في الرسالة ان "المملكة المتحدة فخورة بالعلاقات التاريخية التي تربطها باقليم كوردستان ومساندتها للشعب العراقي والكورد في الحرب ضد داعش".وجدد هانت في الرسالة التاكيد على العمل مع حكومة اقليم كوردستان من بناء السلام والعيش الرغيد والاصلاح الاقتصادي وتشكيل حكومة قوية.كما جاء في الرسالة "نحن ندعم وجود علاقات جيدة بين اربيل وبغداد".

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