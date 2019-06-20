احباط هجوم داعشي غربي الانبار

2019/06/20 | 22:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة عمليات الانبار للحشد الشعبي، اليوم الخميس، عن قتل وجرح ثلاثة عناصر من داعش، فيما كشفت عن احباط مخطط داعشي لاستهداف مناطق غرب المحافظة.وقالت القيادة في بيان، ان "اللواءين 13 و18 بالحشد أطلقا عملية أمنية واسعة بالصحراء الغربية للأنبار اسفرت عن قتل أحد عناصر داعش وجرح اثنين اخرين، مبينا انه تم تدمير أربع مضافات وثلاث عجلات تابعات لعناصر التنظيم والاستيلاء على اخرى معدة للتفخيخ في منطقة قرى الجغايفة مقابل ناحية عكاشات".

واضاف، ان "العملية حققت اهدافها المرسومة ولاسيما مع وجود اهداف متحركة وثابتة في المنطقة المذكورة، لافتا الى ان العملية ساعدت بإنهاء مخطط استهداف عدد من مناطق غرب الانبار كقضاء القائم وعكاشات".

وأشار الى، ان "العمليات الامنية ستستمر لحين انهاء وجود خلايا داعش الاجرامي".



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