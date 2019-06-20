2019/06/20 | 22:27

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باحث عراقي يتوقع ضربة عسكرية لإيران "اليوم أو غداً"

كلمة -

بغداد

توقع باحث عراقي توجيه الولايات المتحدة ضربات محدود ضد

أهداف إيرانية “اليوم أو غداً”.

وقال الباحث والصحفي رافد جبوري عبر حسابه في تحليل لخطاب ترامب

الأخير، عبر فيسبوك إن “ترامب يرسل رسائل متعددة حول ايران.



يرد على

سؤال حول الحرب قائلا ستعرفون قريبا..



يدعو قادة الكونغرس لاجتماع

عاجل في البيت الأبيض حول ايران..



يقول انه يعتقد انه كان هناك خطا

وان ايران لم تتعمد إسقاط الطائرة الاميركية المسيرة عن بعد”.

وأضاف، : “أرجح ضربة عسكرية محدودة على أهداف للدفاع الجوي والبحرية

الإيرانية اليوم او غدا”.

كان ترامب قال خلال إيجاز صحفي من البيت الأبيض إن ” الطائرة أسقطت

في المياه الدولية بوضوح والأمر كان سيختلف لو كانت تحمل أشخاصاً”،

مؤكداً أن “إدارته لا تدفعه تجاه صراع مع طهران، بل على تفعل العكس

في بعض الحالات”.

وأضاف الرئيس الأميركي، “إيران ارتكبت خطأ جسيما، والطائرة

الأميركية المسيرة كانت فوق المياه الدولية بوضوح ولدينا ما يوثق

ذلك”، لكنه التمس أعذاراً لطهران حين قال،: “يمكن أن تكون إيران

أسقطت الطائرة بالخطأ أو أن شخصاً غبيا فقد صوابه وفعلها”.

وحادثة سقوط الطائرة تندرج ضمن التصعيد العسكري بين طهران وواشنطن،

حيث تٌتهم طهران بالوقوف وراء الهجمات التي استهدفت ناقلات النفط في

الخليج والهجمات الصاروخية ضد المصالح العسكرية والاقتصادية في

العراق.

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