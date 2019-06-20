وزير الاتصالات ونائب يناقشان حظر بوبجي

2019/06/20 | 22:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كلمة -

بغداد

ناقشت رئيسة لجنة الثقافة والاعلام النيابية سمعية غلاب،

يوم الخميس، تأخر تطبيق حظر الالعاب الالكترونية على البلاد مع وزير

الاتصالات نعيم الربيعي.

وقالت وزارة الاتصالات في بيان، ان "اللقاء ناقش اسباب تأخر تطبيق

حظر الالعاب الالكترونية على العراق، والتي اقرها مجلس النواب في

وقت سابق، وخصوصا لعبة ببجي، حيث اكد الوزير ان الوزارة لم تتلق

الكتاب الرسمي الخاص بحجب الالعاب الى الان".

وتابع "كما وبحث الطرفان تشريع قانون وزارة الاتصالات وتنظيم العمل

المشترك وتحديد الصلاحيات".

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