لاعبو منتخب زيمبابوي يرفضون مواجهة مصر

2019/06/20 | 22:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلن عدد من لاعبي منتخب زيمبابوي، مساء اليوم الخميس، تمردهم ورفضهم خوض المران الرئيسي قبل مواجهة مصر في افتتاح كأس الأمم الأفريقية.وأشارت مصادر إلى أن هذا التأخر وغياب عدد من لاعبي زيمبابوي عن خوض المران الرئيسي، بسبب مطالبة اللاعبين بصرف مستحقاتهم المتأخرة من اتحاد الكرة في زيمبابوي.وكان من المفترض أن يصل […]

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