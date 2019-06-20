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شاهد بالفيديو.. طائرة التجسس الامريكية RQ-4A global hawk تسقط بصاروخ #ايراني


شاهد بالفيديو.. طائرة التجسس الامريكية RQ-4A global hawk تسقط بصاروخ #ايراني
2019/06/20 | 22:28
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: 6_DemKhKdXg

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