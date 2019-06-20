2019/06/20 | 22:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أدرج مجلس النواب، اليوم الخميس، التصويت على الكابينة الوزارية والدرجات الخاصة ضمن جدول اعمال جلسته ليوم السبت المقبل.وبحسب جدول الاعمال الذي تلقت “خطوة برس” نسخة منه فانها “ستشهد التصويت على استكمال الكابينة الوزارية والدرجات الخاصة، وانهاء ملف ادارة الدولة بالوكالة”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة… البرلمان يدرج التصويت على استكمال الكابينة الوزارية في جدول اعمال جلسته المقبلة وكالة خطوة برس.

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