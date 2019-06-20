بالوثيقة.. جدول اعمال جلسة السبت يتضمن استكمال الكابينة الحكومية

2019/06/20 | 22:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ نشرت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب جدول اعمال الجلسة المقبلة.وحمل الجدول في فقراته استكمال الكابينة الوزارية الشاغرة، فضلاً عن عدة فقرات مهمة.

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