ترمب: لا نستبعد ردا اميركيا على اسقاط ايران للطائرة المسيرة

2019/06/20 | 22:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إنه لا يستبعد ردا أميركيا على اسقاط ايران للطائرة المسيرة.

وأكد ترمب خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو، أن إيران ارتكبت خطأ فادحا بإسقاطها للطائرة الأميركية، مبينا أن الطائرة المسيرة كانت غير مسلحة وفوق المياه الدولية، والأمر كان سيختلف لو كانت تحمل أشخاصا.

واشار ترمب الى أنه إدارته لا تدفعه نحو الصراع، وإنها تفعل عكس ذلك تماما في بعض الحالات، مرجحا في الوقت نفسه أن تكون إيران أسقطت الطائرة بطريق الخطأ أو أن شخصا غبيا فقد صوابه وفعلها على حد تعبيره.

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