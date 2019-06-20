سكان 70 قرية في كركوك لم يعودوا إلى مناطقهم.. لهذا السبب!

2019/06/20 | 22:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص- الحل العراق أكد نائب مسؤول تنظيمات #الاتحاد_الوطني_الكردستاني في #كركوك #إدريس_حاج_عادل، اليوم الخميس، عدم عودة سكان 70 قرية إلى منازلهم في قضاء #داقوق، بسبب #التهديدات المستمرة لتنظيم “#داعش” وعدم استقرار […]

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