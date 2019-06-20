2019/06/20 | 22:40

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مراسل افاق ..



تفجير انتحاري في ديالى

الخميس

20

حزيران

2019 :

10:27 pm

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افاد مراسل آفاق في محافظة ديالى جرح 4 اشخاص كحصيلة أولية للتفجير

الإنتحاري قرب إحدى الكازينوهات في قضاء خانقين بمحافظة ديالى.

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