شاهد .. فيديو يثبت انتهاك طائرة التجسس الاميركية لاجواء ايران

2019/06/20 | 22:40

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فيديو يثبت انتهاك طائرة التجسس الاميركية لاجواء ايران

انتشر في وسائل الاعلام مقطع فيديو "موشن غرافيك" يبين المسير الذي

سلكته طائرة التجسس الأميركية MQ4 ودخولها للمياه الإقليمية الايرانية

قبل اسقاطها من قبل الدفاعات الجوية الايرانية .وأظهر الفيديو تحليق الطائرة الجاسوسية MQ4 من قاعدة الظفرة الجوية في

الامارات والتوجه باتجاه حدود الجمهورية الاسلامية الايرانية للقيام

بعمليات استطلاع تجسسية واستخباراتيةكما يبين الفيديو لحظة اختراق طائرة التجسس للمياه الاقليمية

للجمهورية الاسلامية الايرانية قبل اسقاطها بواسطة منظومة "سوم خرداد"

ايرانية الصنع على ارتفاع 52000 قدم "فوق مضيق هرمز".

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