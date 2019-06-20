فيديو- عبد المهدي انتظر نيجرفان البارزاني 31 ثانية في باب القصر حتى وصول سيارته !

2019/06/20 | 22:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : اظهرت لقطات بثتها قنوات محلية وقوف رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي بصحبة امين مجلس الوزراء حميد الغزي و مدير مكتبه ابو جهاد الهاشمي 31 ثانية في باب القصر الرئيس قبل ان تصل سيارة رئيس اقليم كردستان نيجرفان البارزاني .واظهرت الصور الفيديو عبد المهدي مرة يسلم على احد اعضاء الفريق الكردستاني […]

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