2019/06/20 | 22:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الأخبار الدولية

الخميس 20 يونيو 2019 | 10:36 مساءً | عدد القراءات : 10

ظريف: منح التاشيرة الالكترونية يخدم تنمية السياحة الايرانية

متابعة/...اكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ، الخميس، بان منح التاشيرة الالكترونية يخدم تنمية السياحة في البلاد.

وقال ظريف في تصريح له اليوم، على هامش تفقده المعرض الدولي في اصفهان، إن "القضية المهمة تكمن في تسهيل دخول السياح إلى البلاد".

واضاف، ان "المعرض السياحي يعد فرصة سانحة لتعرف المواطنين على المعالم السياحية لمحافظات ومدن البلاد".

واكد ظريف ان "بامكان الجمهورية الاسلامية الايرانية اليوم ان تحقق قفزة كبيرة في قطاع السياحة وقد قامت وزارة الخارجية في هذا المجال بايجاد دائرة خاصة بالتشجيع على السياحة".

واشار ظريف الى ان "القطاع السياحي بامكانه ان يكون احد القطاعات المهمة التي تدعم بشكل كبير اقتصاد المقاومة في البلاد وان وزارة الخارجية تنشط على عدة اصعدة في هذا المجال بينها التعريف بالمعالم السياحية لايران عن طريق السفارات" .انتهى1

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ظريف: منح التاشيرة الالكترونية يخدم تنمية السياحة الايرانية) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ظريف: منح التاشيرة الالكترونية يخدم تنمية السياحة الايرانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).