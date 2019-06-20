تفجير انتحاري بمقهى في ديالى

2019/06/20 | 22:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، الخميس، بأن تفجيرا انتحاريا استهدف مقهى شعبي في ديالى.

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