أمراض القلب التاجية تسرع التدهور المعرفي المؤدي للخرف

2019/06/20 | 22:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة من الطبيعي أن تتلاشى ذاكرة الشخص ووظائفه المعرفية مع تقدمه في السن، حتى لو كان بصحة جيدة، لكن معدل الانخفاض المعرفي يمكن أن يتسارع إذا تعرض لأزمة قلبية أو ذبحة صدرية.وخلص الباحثون، في الدراسة الحديثة، إلى أن أمراض القلب التاجية ترتبط بتراجع تدريجي معرفي بعد وقوع الحالة، ويقول المؤلف الرئيسي للدراسة، وشيانغ […]

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