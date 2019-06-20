2019/06/20 | 22:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجاءت مبادرة الرئيس العراقي خلال استقباله اليوم الخميس في قصر السلام ببغداد لبطريرك بابل للكلدان، الكاردينال مار لويس روفائيل الأول ساكو.وقال الرئيس العراقي في رسالته الموجهة إلى البابا، إن زيارته المرتقبة تكتسب أهمية تاريخية كبيرة في دعم العراق دوليا، لما تحمله من دلالات ومعاني كبيرة، فضلا على أنها ستسهم في تعزيز التماسك الاجتماعي بين مكونات الشعب العراقي.ونوه صالح خلال اللقاء، بالدور المهم الذي لعبه مسيحيو العراق عبر التاريخ، مشيدا بإسهامهم المتميز في توطيد علاقات التآخي ونشر قيم المواطنة والتسامح بين أبناء الشعب العراقي.

انتهى.ص.هـ.ح.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يوجه دعوة رسمية لبابا الفاتيكان فرانسيس لزيارة العراق ) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يوجه دعوة رسمية لبابا الفاتيكان فرانسيس لزيارة العراق ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).