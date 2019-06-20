2019/06/20 | 22:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القوات الامنية تقتل انتحاري بعد محاصرته في خانقين

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