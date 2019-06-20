أمنية بغداد: الاجهزة الامنية تفتقر للخبرة بمحاربة المخدرات في العاصمة

2019/06/20 | 22:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC أكدت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد، اليوم الخميس، أن الأجهزة الأمنية تفتقر للخبرة لمحاربة ظاهرة انتشار المخدرات في العاصمة.وقال عضو اللجنة سعد المطلبي في تصريح لـ”المركز الخبري الوطني NNC” إنه “بصورة عامة مرض المخدرات دخل للعراق باعتباره ممر للمخدرات بسبب تردي الوضع الأمني والاقتصادي والاجتماعية وحالات الاحباط التي […]

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