أحمد السويسي - اللقاء الاخير مع جورج حاوي

2019/06/20 | 22:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_السويسي ذكرى الصديق تدوم الى الأبد…"سنسهر اليوم عند جورج بطل، هل تاتي معنا؟"-كان بودي ولكنني مرتبط على العشاء مع اصدقاء-"اذن نلتقي بعد عودتي من السفر ، لن اغيب طويلاً، يومين على الاكثر"كانت هذه آخر الكلمات التي سمعتها من جورج حاوي، فقد افترقنا على امل اللقاء بعد عودته من القاهرة، وفي اليوم التالي صعقنا بخبر اغتياله صباحاً اثر خروجه من منزله،،، صعدت انا وكريم مروة وجورج البطل ......

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