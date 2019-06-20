كامل النجار - منابع الإسلام - الفصل الثالث - 3

2019/06/20 | 22:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #كامل_النجار ميثولوجيا الطوفان: قبل حوالي اثني عشر عاماً انتهى العصر الجليدي الأخير حيث كان معظم سطح الأرض مغطًى بالجليد.وعندما ذاب الجليد ارتفع سطح البحر عدة أمتار وأغرق أجزاء كثيرة من الأرض، وهلك عدد كبير من الناس، بينما التجأ الباقون إلى الكهوف والجبال.وأي شخص يزور شمال غرب المملكة العربية السعودية سوف يرى الصدف مغروزاً في الجبال على ارتفاع أربعة أو خمسة أمتار، مما يثبت أن ماء البحر كان بهذا المستوى.......

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