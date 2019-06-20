عائشة العلوي - الهدف الرابع للتنمية المستدامة واستراتيجية التعليم بالمغرب- الحصيلة الراهنة 2019

2019/06/20 | 22:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عائشة_العلوي بعدما تعثر برنامج الأمم المتحدة بلوغ كل الأهداف التي حددها خاصة في "التعليم للجميع في أفق 2015" لعدة أسباب تعود بالأساس إلى أسباب سياسية واقتصادية مرتبطة بالدول، اتجه العالم إلى تحديد 17 هدفا من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وهي مرتكزة على ثلاث أبعاد رئيسية: اقتصادية واجتماعية وبيئية؛ أبعاد تعتبر متكاملة/متداخلة وغير منفصلة فيما بينها.تعتبر هذه الأهداف بمثابة التزامات بين-الحكومات (intergouvern......

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