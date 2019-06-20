2019/06/20 | 22:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل إصابة 3 أشخاص بانفجار انتحاري داخل مقهى في خانقين

تأریخ التحریر: : 2019/6/20 22:36

• 53 مرة مقروئة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصابة 3 أشخاص بانفجار انتحاري داخل مقهى في خانقين) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إصابة 3 أشخاص بانفجار انتحاري داخل مقهى في خانقين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).