مسيحيّو برطلة يحييون أمسية وفاء للمطران مار فلكسينوس متى شمعون البرطلي

2019/06/20 | 22:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل برعاية نيافة المطران موسى الشماني رئيس ابرشية دير مار متى للسريان الارثوذكس، أقام منتدى برطلي للثقافة والفنون السريانية وكنيسة برطلي للسريان الارثوذكس مساء الخميس ١٣ حزيران الجاري ، أمسية وفاء للمثلث الرحمات (مار فلكسينوس متى شمعون البرطلي) .حضر الامسية التي اقيمت على حدائق النادي السرياني الاجتماعي في برطلي …

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