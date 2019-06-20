مستشفى خانقين: اصابة 6 اشخاص جراء تفجير انتحاري في شارع الكورنيش

2019/06/20 | 22:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى افاد مصدر طبي في مستشفى خانقين، الخميس، ان المستشفى استقبل جرحى تفجير الحزام الناسف في شارع الكورنيش.وبين المصدر لـ /المعلومة/، ان “المستشفى استقبلت حتى الان ٦ مصابين بينهم رجل مسن”، موضحاً ان “التفجير لم يسفر لغاية الان عن تسجيل اي شهداء جراء التفجير الانتحاري”.واضاف ان “التفجير ناتج عن دخول انتحاري بحزام […]

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