شرطة ديالى تقبض على الانتحاري في خانقين قبل تفجير نفسه

2019/06/20 | 22:54

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بغداد اليوم - ديالى

أعلنت قيادة شرطة محافظة ديالى، الخميس، عن القاء القبض على الانتحاري الذي قام برمي رمانة يدوية في خانقين قبل تفجير نفسه.

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بغداد اليوم - ديالى

كشف قيادة شرطة ديالى، الخميس، تفاصيل انفجار الكازينو وسط خانقين.

وقال الناطق الاعلامي باسم شرطة ديالى العقيد غالب العطية في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "انتحاري يرتدي حزاما ناسفا ويحمل رمانة يدوية هاجم كازينو قرب نهر ا

بغداد اليوم- ديالى

افاد عضو مجلس محافظة ديالى زاهد الدلوي، الخميس، بإصابة 4 اشخاص في حصيلة اولية لانفجار استهدف كازينو شعبي في قضاء خاقين بالمحافظة.

وقال الدلوي في حديثه لـ(بغداد اليوم)، ان "انتحاري فجر نفسه بالقرب من كازينو شعبي في احدى م

سماع دوي انفجار وسط خانقين

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