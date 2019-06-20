2019/06/20 | 22:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC كشفت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الخميس، عن استلامها شكاوى جديدة بشأن التراخيص النفطية، فيما بينت انها ستعمل على تدقيق الفساد في العقود.وقال عضو اللجنة جمال احمد في تصريح لـ”المركز الخبري الوطني NNC” إنه “تم استلام شكاوى جديدة بشأن عقود التراخيص النفطية”، لافتا الى أن “لجنة النزاهة النيابية لم تتوصل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وصول شكاوى جديدة حول عقود التراخيص النفطية الى النزاهة النيابية المركز الخبري الوطني.

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