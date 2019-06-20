صورة.. تفجير انتحاري يستهدف مقهى شعبي في ديالى

2019/06/20 | 22:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهعد نيوز- بغداد

افاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بأن انتحارياً فجر نفسه داخل شعبي في محافظة ديالى.

وقال المصدر لـ"العهد نيوز"، إن "انتحاريا يرتدي حزاما ناسفا فجر

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