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جرحى بانفجار واعلان حظر التجوال في خانقين‎


جرحى بانفجار واعلان حظر التجوال في خانقين‎
2019/06/20 | 22:58
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- جرحى بانفجار واعلان حظر التجوال في خانقين‎ هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/20 | 22:58.

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