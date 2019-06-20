2019/06/20 | 23:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديالى/ خطوة برس أفاد مصدر امني، اليوم الخميس، بان القوات الامنية تمكنت من قتل انتحاري في خانقين بعد محاصرته.وقال المصدر لـ”خطوة برس” إن “القوات الامية تمكنت من محاصرة انتحاري في احدى مقاهي خانقين”.وأضاف انه “تم قتل الانتحاري، وبدأت القوات الامنية بتفكيك حزامه الناسف”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القوات الامنية تقتل انتحاريا بعد محاصرته في خانقين وكالة خطوة برس.

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