نائب عن الحكمة: حاولنا الحصول على امانة بغداد و”عبطان” تم رفضه

2019/06/20 | 23:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد بين النائب عن تيار الحكمة، حسن فدعم، الخميس، ان التيار حاول الحصول بكل اصرار على امانة بغداد، لكن ذلك قوبل برفض كبير للمرشح لهذا المنصب (عبد الحسين عبطان).وقال فدعم في تصريح متلفز تابعته /المعلومة/، ان “تيار الحكمة كان يصر على اخذ امانة العاصمة لانها مؤسسة خدمية، الا ان بعض الكتل السياسية تحسست […]

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