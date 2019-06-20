إنفجار يهز ديالى ومصدر أمني يكشف طبيعته

2019/06/20 | 23:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امنية- كلكامش برس؛ أفاد مصدر أمني، مساء الخميس، بإن إنفجار قد حصل في قضاء خانقين في ديالى.وقال المصدر لـ”كلكامش برس”، إن “إنتحاري يرتدي حزاماً ناسفاً فجر نفسه داخل مقهى شعبي ضمن شارع الكورنيش في قضاء خانقين بمحافظة ديالى”.ولم يذكر المصدر تفاصيل عن الاضرار التي تسبب بها الانفجار.

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