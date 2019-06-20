البنتاغون يعرض صورة لوسائل الاعلام تظهر مكان سقوط الطائرة المسيرة بمياه الخليج

2019/06/20 | 23:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عرض “البنتاغون” صورة لوسائل الإعلام تظهر مكان تحليق طائرة الدرون في المياه الدولية بالخليج ونقطة إطلاق الصاروخ المضاد للطائرات من داخل ايران.

وأكدت وزارة الدفاع الأميركية في بيان، أن الهجوم على الطائرة المسيرة الأميركية غير مبرر وتم إسقاطها بالمياه الدولية، مشيرة الى أن الطائرة الأميركية المسيرة كانت تحلق فوق خليج ‎عمان عندما أسقطت بصاروخ للحرس الثوري الايراني، الذي يعرض الملاحة الدولية للخطر.

و أعلن مسؤول في البنتاغون تقديم مجموعة سيناريوهات ردّ عسكري ضدّ إيران ومنشآتها، مضيفا أن القرار أصبح بيد الرئيس ترمب.

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