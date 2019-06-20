2019/06/20 | 23:11

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تأثير وجود المعارضة على حكومة عبد المهدي محور حلقة "الحصاد" بين القانون والحكمة والفتح

الخميس

20

حزيران

2019 :

10:51 pm

23

أكد عضو إئتلاف دولة القانون محمد العكيلي أن البلد يمر بحالة

إستثنائية ويجب توحيد الصفوف بين جميع القوى السياسية ، وأضاف العكيلي

لدى إستضافته في برنامج الحصاد الذي تبثه آفاق أنه من الضروري تشخيص

حالة الخلل في الحكومة وهذه هي المعارضة الحقيقية كما أن المعارضة هي

المرآة العاكسة للحكومة ومن خلالها تكتشف أخطائها ، وأشار إلى أن وضع

البرلمان غير متكامل من ناحية التشريع والرقابة وغياب الفاعلية فضلاً

عن أن اللجان النيابية غير مكتملة وهذا مؤشر سلبي على عمل البرلمان

كما بينَّ أن المعارضة هي ركيزة مهمة في تقويم العمل ويجب أن تكون ذات

برنامج واضح الأهداف والمضامين ورأى العكيلي أن توقيت المعارضة غير

مناسب في الوقت الحالي وتفتقر إلى الأهداف سيما أن المعيار المنطقي

للمعارضة أن تكون لها برنامج واضح أثناء فترة الإنتخابات كما ينبغي

على القوى السياسية تحديد مصيرها أثناء مدة تشكيل الحكومة مع أهمية أن

تكون المعارضة بناءة وتسهم في دعم الحكومة وتقلل من نسبة مقاطعة

الجمهور للإنتخابات ، بدوره أوضح عضو تيار الحكمة هاشم الحسناوي أن

واحدة من أسباب اللجوء إلى المعارضة لشعور تيار الحكمة بقلة فرص

النجاح للحكومة كما أن موضوع المعارضة للحكمة هو مشروع سياسي ، وأضاف

أن رئيس الوزراء وعد بحفظ حقوق المعارضة السياسية وهي ليست من أجل

التسقيط سيما أن تيار الحكمة دعم الحكومة وشارك فيها في البداية من

أجل نجاحها ، مبيناً أن آلية إتخاذ القرار السياسي لن تكن بالمستوى

المطلوب وعبد المهدي متفهم لخيار المعارضة كما أن تنازل تيار الحكمة

عن بعض الوزارات والمناصب طواعية ، كما أشار إلى أن تيار الحكمة طرح

على رئيس الوزراء أسباب ومعطيات الذهاب إلى المعارضة وترك لعبد المهدي

الخيار للحكمة بشأن المعارضة السياسية ويتفهم هذا الدور ، ورأى

الحسناوي أن قوة المعارضة تتناسب مع إستجابة الحكومة للمطالبات

والتشخيص وتم مناقشة المعارضة داخل الهيئة القيادية لتيار الحكمة

وأتخذ قراراً بشأن ذلك على الرغم من أن الفكرة كانت قائمة منذ شهرين

لكنها تأخرت جراء تدخل بعض القوى السياسية الفاعلة ، من جانبه أكد عضو

تحالف الفتح محمد مهدي البياتي أن المعارضة مشروع جديد في الساحة

السياسية العراقية على الرغم من أنها قضية دستورية ، وأشار إلى أن

هناك ملاحظات على عمل وأداء بعض الوزراء والمؤسسات كما أن غالبية

القوى السياسية تتحمل الأزمات وتأخير تشكيل الحكومة مع وجود تلكؤ في

عملها ، ودعا البياتي جميع القوى السياسية إلى أن تكون واضحة في

مطالبها وشدد على أن المرجعية الدينية تهدف من خلال خطبها إلى حث

الحكومة على تقديم مشاريع القوانين المهمة التي تخدم المواطنين ، ورأى

أن عبد المهدي لو عمل على توزيع الوزارات والمناصب بشكل عادل لما كانت

هناك معارضة .

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