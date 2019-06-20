2019/06/20 | 23:11

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بالصورة ..



مقتل الارهابي الذي حاول تفجير نفسه داخل مقهى في ديالى

كشف قيادة شرطة ديالى، الخميس، تفاصيل انفجار الكازينو وسط خانقين.

وقال الناطق الاعلامي باسم شرطة ديالى العقيد غالب العطية ،

ان "انتحاري يرتدي حزاما ناسفا ويحمل رمانة يدوية هاجم كازينو

قرب نهر الوند في خانقين وقام برميها ما اسفر عن اصابة اثنين

فقط وفق التقرير الرسمي".واضاف، ان "الانتحاري جرى تطويقه الان من قبل القوى الامنية وتمت

معالجته".

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