مجلس ديالى يكشف ملابسات تفجير كونيش خانقين

2019/06/20 | 23:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى اكد عضو مجلس محافظة ديالى رعد المسعودي، الخميس، ان التفجير الانتحاري في كورنيش خانقين نفذه ارهابي بواسطة رمانة يدوية واسفر عن اصابة 6 اشخاص في موقع الحادث.وقال المسعودي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “التفجير الانتحاري في كورنيش خانقين نفذه ارهابي يحمل حزامين ناسفين ورمانات يدوية استهدف مكان الكورنيش في قضاء خانقين”.وبين […]

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