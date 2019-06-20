2019/06/20 | 23:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغدادتنشر بغداد اليوم، اسماء المرشحين لعضوية شبكة الاعلام العراقي.وتضمنت قوائم اسماء المرشحين على 45 اسماً، للتنافس على تولي منصب عضوية مجلس الامناء في شبكة الاعلام للفترة من 22 حزيران الجاري ولغاية 1 تموز المقبل.

قوائم الاسماء

بغداد اليوم _ خاص

كشفت لجنة الاستثمار والاقتصاد البرلمانية، الخميس (20 حزيران 2019)، عن الأسباب التي جعلت العراق، ضمن اقل دول العالم جذباً للاستثمارات وذلك بعد نشر تقرير اممي وضع العراق وقطر في المرتبة الاخيرة .

وقالت عضو اللجنة ندى شاكر جودت،

بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

ذكر النائب عن محافظة البصرة فالح الخزعلي، اليوم الخميس، ان الحكومة لم تنفيذ وعودها لمحافظة البصرة حتى الآن.

وقال الخزعلي خلال مشاركته في برنامج "وجهة نظر" الذي يقدمه الدكتور نبيل جاسم على قناة "

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بغداد اليوم تنشر اسماء المرشحين لعضوية مجلس امناء شبكة الاعلام العراقي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بغداد اليوم تنشر اسماء المرشحين لعضوية مجلس امناء شبكة الاعلام العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).