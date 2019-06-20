عاجل. تعرض النائب العراقي محمد علي زيني لمحاولة اغتيال فاشلة

2019/06/20 | 23:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق

اكد مصدر امني عراقي لوكالتنا اليوم " تعرض النائب د.



محمد علي زيني الى محاولة اغتيال فاشلة في منطقة اللطيفية عند رجوعه من كربلاء الى بغداد وذلك بأطلاق عيارات نارية عديدة على عجلته الخاصة.

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