كوردي يفوز بمنصب نائب رئيس حزب الشعب الاشتراكي في الدنمارك

2019/06/20 | 23:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاز سياسي كوردي بمنصب نائب رئيس حزب الشعب الاشتراكي في الدنمارك، بعد أيام على نجاحات مماثلة حققها الكورد بالحصول على مقاعد في برلمان البلاد.

وانتخب حزب الشعب الاشتراكي الدنماركي، السياسي الكوردي سردال بنلي، نائباً لرئيس الحزب.

بنلي، المنحدر من كوردستان الشمالية (كوردستان تركيا)، من مواليد أنقرة 1979، ويعيش في الدنمارك منذ 1988.

انضم السياسي الكوردي إلى صفوف حزب الشعب الاشتراكي عام 2003، ثم أصبح عضواً بالمجلس الإقليمي في الدنمارك بين عامي 2005 و2009.

وأمس الاثنين، تم انتخاب سردال بنلي نائباً لرئيس حزب الشعب الاشتراكي الدنماركي.

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