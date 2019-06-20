2019/06/20 | 23:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، إن زيارته المقررة الى بغداد واربيل ستتم قبل نهاية هذا العام.

وفي شباط فبراير 2019، قال ماكرون

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئيس الفرنسي يكشف موعد زيارته الى العراق) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرئيس الفرنسي يكشف موعد زيارته الى العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).