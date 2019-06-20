الخزعلي يُحذر من استغلال تظاهرات البصرة لأهداف سياسية

2019/06/20 | 23:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

قال عضو تحالف الفتح، والنائب عن محافظة البصرة فالح الخزعلي، اليوم الخميس، إن هنالك جهات سياسية تحاول استغلال تظاهرات البصرة وتمرير بعض الاجندات،

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