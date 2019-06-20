جرحى بتفجير في خانقين‎ واعلان حظر التجوال

2019/06/20 | 23:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ سقط جرحى بانفجار قرب مقهى وسط قضاء خانقين في محافظة ديالى.وابلغ مصدر امني، ان انتحاري يرتدي حزاما ناسفا هاجم مقهى جوارجرا قرب نهر الوند برمانة يدوية مما تسبب باصابة شخصين.واضاف ان الانتحاري تم تطويقه من قبل القوات الامنية، فيما تم فرض حظر للتجوال.

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